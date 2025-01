Peaminister Pedro Sánchez põhjendas seda erakorralist sammu vajadusega lahendada Hispaania eluasemekriis. Ta ütles, et eesmärk on vältida olukorda, kus ühiskond jaguneb kaheks: rikkad kinnisvaraomanikud ja vaesed üürnikud.

Sánchez selgitas Madridi majandusfoorumil, et 2023. aastal ostsid mitte-ELi kodanikud Hispaanias 27 000 kinnisvara eesmärgiga teenida kasumit, mitte seal elada. Ta lisas, et praeguses olukorras, kus eluasemetest on puudus, ei saa sellist olukorda enam lubada. Uue maksuga soovitakse tagada, et olemasolevad kodud oleksid eelkõige mõeldud Hispaania elanikele.