Ekspert: möödunud aasta oli krüptoturu jaoks igati märgiline

«Kuulujutte bitcoin'i ETFidest liikus juba 2023. aastal, ent möödunud aasta jaanuaris said need tõeks. See tähendas, et esimest korda ajaloos sisenes bitcoin ametlikult klassikalistele finantsturgudele. Kuigi bitcoin'i ja krüptovaluutadega seotud aktsiaid ja instrumente oli turul varemgi, siis börsil kaubeldavad fondid lubasid otse bitcoin'i investeerida suurtel investeerimisfirmadel, pensionihalduritel ja kõikidel muudel suurtel institutsioonidel,» selgitas ta.