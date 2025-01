Ühiskonna ootus on, et munakanadele oleks puurispidamisel tagatud senisest kõrgem heaolu. «Meie eesmärk on tagada, et toidutootmine oleks kestlik. Selle üks eeldusi on parandada loomade heaolu,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.