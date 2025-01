Selgus, kes keelab Nordica aruannet avalikustada

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab sõnas, et viimati lahati riikliku lennufirma pankrotti komisjonis novembris ning taristuminister ja ministeeriumi esindajad lubasid mõne aja möödudes anda pankroti kulgemisest ka värske ülevaate. «Saame teada, kuidas Nordica pankrotimenetlus kulgeb ning kuidas läheb lennukite müük,» märkis Aab. Istungil selgus, et huvi Nordica lennukite ostuks on täitsa olemas ning pakkumised tehakse ministeeriumi teatel 17. jaanuariks.