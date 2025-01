Tulekahjud, tormid ja reisitühistamised: ekspert selgitab, mida kindlustus katab

«Los Angelese piirkonnas Ameerika Ühendriikides mitmendat päeva möllavad ulatuslikud tulekahjud on ka Eesti inimeste jaoks toonud selgelt esile vajaduse planeerida reise hoolikalt, arvestades ka ootamatute olukordadega. Üheks selliseks detailiks, millele tähelepanu pöörata, on reisikindlustuse kaitse. Näiteks on LHV Reisikindlustuse raames võimalik osta eraldi kaitse looduskatastroofi jaoks,» märkis Kivirüüt.