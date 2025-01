Euroopa korraldab globaalse rüselemise LNG pärast

Esimest korda pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, mis süvendas energiakriisi, on Euroopal oht, et järgmise talve gaasihoidlate täitmise eesmärke ei suudeta saavutada. See võib vallandada viimase suure võidujooksu gaasitarvete kindlustamiseks enne uute LNG tootmisvõimsuste valmimist.

Kuigi Euroopa gaasivarud on praegu piisavad talve üleelamiseks ja hinnad on võrreldes aasta algusega langenud, kahanevad need varud kiiresti. Gaasitarned on piiratud, kuna Venemaa lõpetas alates aasta algusest gaasi tarnimise läbi Ukraina torujuhtmete seoses transpordilepingu lõppemisega.