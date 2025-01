MAAKLER SELGITAB Mis vahe on kaasomandil ja ühisomandil?

Kaasomand ja ühisomand on mõisted, mis mõlemad seonduvad omandiõiguse ja vara jagamisega, kuid neil on erinevad tähendused ja õigussüsteemides erinev regulatsioon. Arco Vara maakler Anzelika Lissova selgitab, kuidas need kaks mõistet sisuliselt erinevad.