LHV käivitas Eestis ainulaadse võlakirjafondi

LHV fondijuhi Romet Enoki sõnul investeerib uus fond eeskätt kõrge rahvusvahelise reitinguga eurodes võlakirjadesse ja pakub investoritele mugavat võimalust saada osa kiiresti kasvavast globaalsest võlakirjaturust. Ta tõi välja, et intresside tõusu tõttu on võlakirjad investoritele taas atraktiivseks muutnud. «Täna näeme nii ettevõtete võlakirjade mahu, aktiivsuse kui ka tähtsuse järjepidevat kasvu. Kõrge reitinguga erasektori võlakirjade turg küündib ainuüksi Euroopas juba 3 triljoni euroni, uut raha kaasavate firmade arv suureneb ja ühtlasi on just võlakirjad suurte ettevõtete peamine raha kaasamise allikas. Tahame, et Eesti investorid saaksid sellest trendist riske tõhusalt maandades osa,» ütles Enok.

Uus fond keskendub Euroopa võlakirjaturu suurematele ja stabiilsematele emitentidele ning investeerimisstrateegias järgitakse konservatiivsemat joont. «Fond on üles ehitatud hajutatuse printsiibile, kus atraktiivseid investeerimisvõimalusi otsitakse nii lühemate kui pikemate võlakirjade vahel. Samuti uusemissioonide ja järelturu, kohalike Euroopa ettevõtete ning mujalt maailmast siinsele turule sisenejate hulgast,» selgitas Enok. Ta lisas, et võlakirjade üks suur eripära on asjaolu, et ühel ettevõttel võib korraga olla börsil erinevate tingimustega võlakirju, mis käituvad väga erinevalt. Suurem hulk instrumente loob omakorda parema võimaluse fondi tulemust juhtida. «Ajalugu ja meie kogemus näitab, et võlakirjade pidev valimine erinevalt käituvatest majandustest ning erinevat tüüpi ettevõtetest pakub pikas perspektiivis head tootlust. Lisaks võiks see investoritele pakkuda kindlustunnet, et nende vara on turvaliselt hoitud ja oskuslikult kasvatatud,» ütles Enok.