SEB: tuleviku kindlustamisel tõi läinud aasta häid uudiseid, kuid mitte kõigile

Teine sammas tegi mullu rekordtootluse, aga pensionite tulevik ei ole pilvitu. Teise sambasse kogub rahandusministeeriumi andmetel varasid ligikaudu 580 000 inimest ning kolmanda pensionisambaga on liitunud ligi 200 000 investorit. Samas on tööealisi inimesi statistikaameti andmetel pea 750 000, kellest umbes viiendik saaks tulevikus vaid riiklikku pensioni. «Teatavasti laekub raha pensionide maksmiseks töötajate palgalt arvestatavalt sotsiaalmaksult. Eesti demograafilist kõverat vaadates ei sisalda kindlustunnet klassikaline mudel, et töötajad maksavad kinni vanema põlvkonna pensioni. Riiklikule pensionile lootes ei saa inimene ise kuidagi mõjutada summat, mis pensionipäeval kontole laekub,» ütleb Schamardin.