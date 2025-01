Energiapaanika Londonis Briti gaasifirma hoiatab, et saareriik võib jääda külma kätte

Ühendkuningriigi hoidlad on praegu küll 44 protsenti täis, kuid see on ligi kolmandiku vähem kui eelmisel aastal samal ajal. «Ühendkuningriigi gaasihoidlate tase on murettekitavalt madal. Oleme oma gaasihoidlate osas ülejäänud Euroopast maha jäänud ja näeme nüüd selle tagajärgi,» ütles gaasimüüja British Gasi omanikfirma Centrika tegevjuht Chris O'Shea.