Mihkel Nestor Kas 2025. aastal vindume edasi või majandus siiski elavneb?

Viimaste majandusnäitajate põhjal on jaemüük 15% väiksem kui oma hiilgeaegadel, tööstustoodangu kunagisest tipust on alles vaid 80% ja majanduslik kindlustunne püsib madal nii ettevõtete kui tavatarbijate seas. Teisalt meenutab aastatagust aega ka see, et pilvise majandusstatistika taustal kipub majandusanalüütikute juttu ka optimistlikke noote siginevat. Kas kõik kordub taas või on majanduse tulevikku põhjust siiski rõõmsamates toonides näha?

Põhistsenaarium: majandus hakkab elumärke ilmutama

Eesti majanduse seniste hädade tuumpõhjus on olnud kõrged intressimäärad. Ühelt poolt on eestlased nii eraisikuna kui ettevõtete läbi võtnud üsna suuri võlgasid. Kui keskpank inflatsiooniga võitlemiseks intressid kõrgele tõstis, tähendas see palju jaoks senise laenukoormuse olulist suurenemist. Uute ostude ja investeeringute asemel tuli hoopis eelmiseid pankadele kinni maksta. Veel suurem oli kõrgete intressimäärade mõju aga meie põhjanaabritele, kus laenukoormus Eesti taset tunduvalt ületab. See tõi kaasa Põhjamaade kinnisvaraturu seiskumise ja oluliselt kahanenud nõudluse Eesti eksportkaupade järele, mille müügiedust siinne majandus eluliselt sõltub. Õnneks on kõrged intressimäärad omanud inflatsioonile vajalikku mõju ja hinnakasv on vähemalt enamuses Euroopast jõudnud soovitud tasemele. See on lubanud keskpangal alustada känguva majanduskasvu turgutamisega intressilangetuste teel. Kurikuulsa euribori taseme määrab ära keskpanga poolt pakutav hoiuseintress, mis eelmise aasta alguse 4% juurest on tänaseks jõudnud 3 protsendini ja kukub prognooside põhjal suveks kõigest 1,5 protsendini. Protsent võib tunduda väike, kuid vaadates siinse regiooni hiiglaslikku võlakoormat, jätab see majapidamistele ja ettevõtetele väga palju vaba raha, mis hakkab pangalaenu teenindamise asemel paremat rakendust otsima.