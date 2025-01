Üllatunud keskpankurid: miks küll eurooplased ei taha enam tarbida?

Lihtne vastus oleks, et lakke tõusnud hinnad ja kõikumalöönud tarbijausaldus sunnib inimesi säästma. Kuid EKP juhatuse liige Piero Cipollone leidis sel nädalal antud intervjuus Corriere della Serale, et Euroopa tarbijate käitumine on ikkagi keskpankureid põhjalikult üllatanud. «Kõige enam üllatas tarbimise aeglane taastumine. Ootasime, et see on kiirem, kuid kulutamise asemel otsustasid pered raha säästa,» rääkis ta.