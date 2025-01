Arvutused näitavad Just nii palju maksab eestlaste unistuste kodu

Arvutuskäik, mille järgi 1000 eurot võimaldab osta 240 000 eurot maksva eluaseme, sisaldab 1,5-protsendilist laenumarginaali. «Täpne marginaal sõltub konkreetsest inimesest ning see võib olla väljatoodust nii madalam kui ka suurem. Eelkõige sõltub see tema sissetulekutest ning kohustustest. Samuti soetatavast kinnisvarast ehk eelkõige selle asukohast, seisukorrast ja hinnast. Piirkonniti on intress madalam suuremates linnades, kus on rohkem uusarendusi. Piirkondades, kus kinnisvaraturg on vähem aktiivne, kajastub see ka intressis,» märkis ta.

Teine oluline tegur, mis mõjutab maksimaalset laenusummat ja kuumakset, on euribor. Kikas selgitas, et kui praegune arvutuskäik 240 000 eurot maksva kodu laenurahast on tehtud praeguste intressimäärade alusel, siis aasta tagasi oleks sama suure kuumakse puhul saanud osta hoopis 200 000-eurose kodu.

«Kui võrrelda üle-eelmist aastat mullu antud laenudega, siis meie väljastatud kodulaenude keskmine intress on langenud ligi 16 protsenti. Kuna Euribor on langustrendis, siis on tõenäoline, et intressikulu väheneb klientidele veelgi,» prognoosis Kikas.