LHV: 2024 oli pangavahetuse aasta

Keskmine laenuga soetatud kinnisvara maksumus uute laenude kategoorias ületas möödunud aastal 198 000 euro piiri, olles sealjuures ligi 8000 euro võrra kõrgem ülemöödunud aastast, mil see oli ligikaudu 190 000 eurot. Kinnisvara keskmise maksumuse kasv ei tähendanud Vatseli kinnitusel siiski kinnisvara hindade tõusu. «Teisel poolaastal nägime taas rohkem tehingud kallimate varadega, mis tõstis statistiliselt keskmise vara maksumust. See ei viita kinnisvarahindade tõusule, vaid peegeldab asjaolu, et esimesel poolaastal tehti suhteliselt vähe kallimate varadega tehinguid,» selgitab Vatsel.