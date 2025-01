Tuhanded maastikusõidukite ja lumesaanide omanikud ei täida liikluskindlustuse seadust

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on ilmaolud saani ja ATV kasutamiseks igati soodsad. «Kui varem võeti garaažist lumesaan ja sõit võis alata, siis nüüd on sellel vaja liikluskindlustust. Alates möödunud aasta detsembrist hüvitab liikluskindlustus kannatanule ka maastikul ja metsas juhtunud õnnetuse kahju, mitte ainult teeliikluses,» ütles Potsepp. «Ka ATV-ga lund lükates võib juhtuda, et naabri auto või aed saab kahjustada. Sel juhul katab liikluskindlustus kahju.»

BTA Kindlustuse sõidukikindlustuse tootejuhi Arnold Oliiniku sõnul tasub lumesaanile teha liikluskindlustus kogu talvehooajaks, et see vahepeal ei ununeks. «Tavalise saani kuue kuu kindlustuse hinnad algavad umbes 30 eurost. Isegi kui kuue kuu kindlustusmakse on 60 või 100 eurot, siis on see väike summa võrreldes võimaliku kahjuga,» ütles Oliinik.