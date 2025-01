Sõlmküsimus Kas Air Baltic püsib õhus?

Kui olete unistanud Islandi külastamisest, on praegu selleks hea aeg. Näiteks juuni alguses võib Air Balticu otsereisiga Lennart Meri lennujaamast Keflaviki sõita 99,9 euroga. Tagasi 118,99 eurot, kui reisida pagasita.

Reykjavik on üks uus liin, mille Air Baltic tänavu Tallinnast avab. Kokku on uusi liine kolm, lendama hakatakse ka Barcelonasse ja Tiranasse. Kaks viimast on samuti põnevad sihtkohad. Lennuplaani kärbete järel jääb avamata otseliin Saksamaale Hamburgi, samuti lõppevad lennud Dubrovnikusse ja harvemini käib helerohelise sabaga lennumasin Kopenhaagenisse, kuue korra asemel neli korda nädalas.