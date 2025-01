Nvidia tegevjuhi hinnang tekitas kvantarvutite sektoris järsu hinnalanguse

Kvantarvutite aktsiad on viimasel ajal investorites tekitanud palju optimismi ja spekulatsioone. Paljud väiksemad kvantarvutite tootmisega seotud ettevõtted selles sektoris on näidanud eksponentsiaalset kasvu. Lubadused revolutsioonilisest tulevikust arvutitehnoloogias on köitnud laialdast tähelepanu, kuid Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hiljutised kommentaarid mõjusid külma dushina ja tuletasid investoritele meelde, et selle tehnoloogia läbilöök jääb sootuks kaugemasse tulevikku.