Tallinna Ülikooli professor Kristjan Port ütleb, et tehisintellekti võidukäik muudab põhjalikult ühiskonda, nii et töö- ja lähisuhted kaotavad senise tähenduse – sellest sündivas ebakindluses tõusevad esile ebainimlikud poliitilised liidrid.

Kui nädal enne jõule kohtume õppejõu, dopinguküti ja raadiohääle Kristjan Pordiga tema elegantselt ranges kabinetis, on rektor Mart Kalmu ümber puhkenud skandaal parasjagu haripunktis, sest kunstiakadeemia on katkestanud koostöö Iisraeli Shenkari kolledžiga.

Mida arvata Kalmu sõnadest, kas ta tegi mõistliku otsuse?

Mina saan nii aru, et inimese sisse, tema mõistusse mahub igasuguseid asju. Selles mõttes on kõik mõistlik, sest tuleneb inimesest. Siit võib tulla tehisintellekti juurde ja küsida, kas tehisintellektil on mõistus?

Usun, et see on emotsionaalne reaktsioon, sest kui pragmaatiliselt vaadata, siis meil on ju teisi valusaid Venemaaga seostuvaid näiteid.

Võib ajas tagasi minna – koonduslaagreis tehti inimestega julmi katseid. Kas teadus ignoreerib nende katsete tulemusi? Ühest küljest on neid tulemusi amoraalne kasutada, aga amoraalne ka mitte kasutada, sest inimesed on selle pärast kannatanud. Meil ei ole selliste ülesannete lahendamiseks moraalikatset, millega kõike proovida, vaid tuleb käigult otsustada. Inimene võtab vastutuse ja see teebki temast inimese. Inimesel on vastutus, masinal ei ole.