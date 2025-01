ERR kirjutas lõppenud nädalal esimesena, et kliimaseadusesse lisandus uus meede – pärandniitude taastamise meede suurusega 68,1 miljonit eurot ning selle eesmärgiks on, et Eestis kasvaks 2027. aastaks pärandniitude arv 41 000 hektarilt 50 000 hektarile.