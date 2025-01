Turisminõunik: Eesti populaarsus on kasvanud just nende riikide seas

Michelsoni sõnul kasvas turistide ööbimiste arv tänavu novembris võrreldes eelmise aastaga 4,2 protsenti. «Kuigi turistide arv jätkuvalt kasvab, pole see jõudnud veel 2019. aasta tasemeni välisturistide ööbimiste arvu aeglase taastumise tõttu. Peamine põhjus on see, et Vene turistide asendumine teiste riikide külastajatega võtab veel aega. 2024. aasta 11 kuu jooksul oli vähem turiste ka näiteks Soomest, Saksamaalt ja Rootsist. Samal ajal oleme olnud olulisemalt populaarsemad näiteks Läti, Poola ja Tšehhi turistidele,» sõnas turisminõunik.