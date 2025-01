Pauligi Saue uue tehase juhiks saab Margus Üürike

Margus Üürike on lõpetanud 1993. aastal Tallinna Tehnikaülikooli automatiseeritud juhtimissüsteemide ja infotöötluse süsteemiinseneri magistri ja 1996. aastal Estonian Business Schooli EMBA programmi. Varasem töökogemus on Üürikesel olnud erinevatel juhtivatel ametikohtadel nii telekommunikatsioonis, sertifitseerimises, toiduainetele suunatud pakendi tootmises kui moodulmajade tootmises, teatas ettevõte.

«Töö Pauligi kontsernis pakub võimalust töötada rahvusvahelises keskkonnas ja saada väärtuslikku kogemust erinevatest ärikultuuridest ja õppida tugevatelt rahvusvahelistelt liidritelt. See, et ettevõte väärtustab tugevalt jätkusuutlikkust, kvaliteeti ja vastutustundlikkust, sai minu jaoks üheks tugevaks argumendiks, miks otsustasin ametikohale kandideerida. Aktiivse hobikokana loodan, et mul õnnestub põimida töö oma hobiga grilli juures. Teatavasti on Santa Maria tuntud oma mitmekesise maitsete valiku poolest, mis teeb igapäevase töö eriti põnevaks,» kommenteeris Üürike.