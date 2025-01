Risto Vähi: kinnisvaras ootab ees põnev aasta, aga takistusi jagub

«Oleme majanduses pika taastumise alguses ja sellest on mõjutatud ka kinnisvaraturg. Kriis, millest tuleme ja milles veel oleme, on hoopis teistsugune kui varasemad kriisid ning siin ei ole asi nii lihtne, et käis pauk ja siis hakkab taastumine. Majanduslik ja poliitiline keskkond on praegu äärmiselt turbulentne ning seetõttu võib alati mõni uus takistus teele jääda,» nendib Vähi.

Esimene poolaasta suuri uudiseid Vähi sõnul ilmselt ei too, sest mõjutajateks on endiselt maksutõusud, mis kasvatavad inflatsiooni ning inimeste ebakindlust. «Kuigi makromajanduslikud näitajad on paranenud, võtab kõik oma aja, et need edusammud ka inimeste igapäevaellu hakkaksid kanduma. Aasta teine pool sõltub sellest, kuidas majandusel on läinud ning kui suurt mõju üldisele tunnetusele on maksutõusud avaldanud,» lisab Vähi.