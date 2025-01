Raul Eamets: majutusasutuste statistika on meeldiv erand

Eelmise aasta oktoobris alanud turistide arvu suurenemine jätkus ka novembris. Reedel statistikaameti poolt avaldatud majutusettevõtete statistika näitab, et novembris oli turistide arv 11 protsenti suurenenud võrreldes eelmise aasta novembriga. «Positiivne on kindlasti see, et välisturistide arv oli 15 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Siseturiste oli kaheksa protsenti rohkem,» märkis Eamets