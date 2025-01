2021. aasta detsembris toimunud aktsiapakkumisel märkis alternatiivbörsile First North pürgiva TextMagicu aktsiaid üle 15 000 väikeinvestori. Tänaseks on toonased märkijad kaotanud veerandi investeeringust. Fotol TextMagicu börsikella üritus.

Aktsiate hinnad Tallinna börsil tammuvad paigal või koguni kukuvad, küll mõne erandiga. See on kaasa toonud märkimisväärse kauplemisaktiivsuse kahanemise. Alternatiivturul First North on tehingud peaaegu lakanud.