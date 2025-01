Taastuvenergia osakaal Eesti energiatootmises on järjest kasvanud ning tuuleenergia roll on lähiaastatel suurenemas.​ ENMAKi plaanide järgi on tuuleenergia osakaalu tõstmine koguenergeetikas 2030. aastaks 16 protsenti ja 2035. aastaks 25 protsenti. Arvestades, et tuuleparkide planeerimine võib kesta kuni kolm aastat ja ehitus kuni kaks aastat, tuleb arendustöödega alustada viivitamatult.