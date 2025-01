ETTEVAATUST Petturid kasutavad usinalt Omniva kaubamärki

Üks uus pettus, mis on levinud Omniva nime all, väidab, et kliendi saadetis ootab tollivõla tasumist. Petturlikud sõnumid sisaldavad saadetise numbrit, mis on täpselt samasugune nagu Omnival, ning kõlavad usutavalt, kuna summa on väike ja tekst on eesti keeles õigesti kirjutatud.