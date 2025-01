Suurbritannias elav ning töötav eestlanna on olnud SEB klient aastaid. Seni oli ta pangale maksnud kuutasu 30 senti. Siinse pangakonto sulgemisele polnud ta mõelnud, sest aeg-ajalt tuleb ka siin arveid tasuda. Olgu või mobiilioperaatori tasu, sest lisaks kodumaal viibimise ajal tehtavatele kõnedele kasutab ta ka mobiil-ID ning Smart-ID teenust.

«Kui ma poleks hakanud arvet maksma, poleks ma teadnudki, et konto miinuses on,» rääkis panga klient, kes pidevalt siinset kontoseisu ei jälgi. Pole lihtsalt põhjust. Kokku oli SEB kliendilt kasseerinud 10 kuu eest kokku 70 eurot. Pikalt panga kodulehel uurides, tekkis kliendil kahtlus, et suure tasu põhjuseks on Suurbritannias elamine. Ausa kliendina oli ta kevadel oma andmed panga soovitud ankeedis korrektselt uuendanud. Sellega kaasnevatest eesootavatest kuludest aga pank teada ei andnud.