KINNISVARAJURIST SELGITAB Muudatused, mis 2025. aastal kinnisvaraomanikke ja -ostjaid puudutavad

Hindpere sõnul tõusis alates aasta algusest tulumaksumäär 2% võrra – seni kehtinud 20% asemel on nüüdseks tulumaksumäär 22%. Samas rõhutab ta, et muudatus ei puuduta eelmise aasta kasumilt makstavat maksu. Hindpere selgitab, et 2024. aasta kasumilt maksab ettevõte endiselt 20%, kuid sellel aastal saadud kasumilt tuleb maksta juba uus 22% maksumäär.