Ekspert selgitab, kuidas vältida maksukirvest ning osta kinnisvara oma ettevõttelt

Kõige õigem viis väikeettevõtjana kodu ostmiseks on loomulikult teha seda eraisikuna ja vajadusel kodulaenu abil. Selleks peab ettevõtja tõendama pangale oma laenuvõimekust. Sageli peavad ettevõtjad enne kodulaenu taotlemist tagama endale kõrgema sissetuleku, kuna senimaani on palka hoitud kulude optimeerimiseks madalamal tasemel. Samuti tuleb ettevõtjal esitada ülevaade äri finantsseisust. Mõlemad nõuavad pikemat ettevalmistumist.

Kui õige kodu soetamisega on kiire, võib juhtuda, et kinnisvara ostetakse kõigepealt ettevõtte raha eest ettevõtte nimele plaaniga see hiljem endale edasi müüa. Selle juures tuleb aga jälgida paari olulist nüanssi.