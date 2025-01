Statistika kinnitab: palgapakkumised kerkisid aastaga just nii palju

Adler selgitas, et keerulised ajad majanduses omavad palgapakkumiste statistikale oodatust vastupidist mõju. «Tööandjad on ka rasketel aegadel valmis pakkuma kõrget palka kui värvatav töötaja suudab luua suurt lisaväärtust, mistõttu peavad kõrgepalgalised ametikohad kohati ka majanduslangustele paremini vastu ja see annab hoogu ka keskmise palgapakkumise kasvule,» lisas Adler.