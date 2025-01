Lenno Uusküla: ekspordi madalseis hakkab taanduma

Tema sõnul on ühelt poolt on taastumas Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudlus ja see on välja aitamas Eestit madalalseisust, sest Soome eksport kasvas 5 protsenti, Lätti 15 protsenti ja Rootsi 3 portsenti. «Teiselt poolt aga on Eesti ettevõtted hakanud oma kaupu saatma uutesse sihtkohtadesse. Nii on kasvanud kaupade eksport USA-sse 126 protsenti, Hollandisse 34 protsenti, Poola 18 protsenti ja Taani 41 protsenti. See näitab meie ettevõtete head tööd ja lahenduste otsimist. Samuti on riik pakkunud tuge uute turgude avastamiseks. Mitte kõik kaubanduspartnerid ei ole aga heas seisus. Saksamaale eksport langes 1 protsent,» märkis Uusküla.