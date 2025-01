Riigiasutuse lubatud hiigelsuurtest investeeringutest pole tulnud sentigi

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA juures tegutseb välis­investeeringute keskus, mille ülesanne on riiki investeeringuid tuua. Kui 2023. aasta kohta kirjutati, et see oli rekordiline, riiki toodi üle 350 miljoni euro, siis nüüdseks on suurem osa edulugudest hajunud kui suits.