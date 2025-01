Rahandusministeerium: detsembris oli hinnatõus viimase nelja aasta madalaim

«Detsembris mõjutasid hinnataset peamiselt kütuse kuine kallinemine ja jõulueelsed allahindlused. Kuigi naftahinnad olid aasta lõpus viimaste aastate madalaimal tasemel, on euro nõrgenemine mootorikütuse hindu kergitama hakanud. Kolme kuuga on euro odavnenud USA dollari suhtes kuus protsenti ning see on jätkunud ka aasta alguses. Ühelt poolt on euroala taastumine aeglane ning kasvuprognoose on langetatud. Teiselt poolt on USA majandusnäitajad osutunud oodatust tugevamaks, mis ei soosi intresside langetamist ning Trumpi peatne ametisse nimetamine on kergitanud dollarit,» märkis Pungas.