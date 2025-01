2025. aasta esimene Postimehe ostukorvide hinnavõrdlus toob välja, et odavaima ostukorvi tiitel kuulub taas Maxima jaeketile. Jaeketid on tihedas konkurentsis, kuid tähelepanuväärt on hinnavahe kalleima ja odavaima ostukorvi vahel, mis on väiksem kui varem.

Uue aasta alguses on Postimehe ostukorvis toimunud mõningad muudatused. Näiteks on võrreldavatest poodidest välja langenud ainus e-pood Barbora. Samuti on toimunud muutused tootekategooriates: mõned tooted on kadunud ja mõned uued lisandunud.

Kui eelmistel kuudel on ostukorvide lõplikud hinnad kõvasti kõikunud, siis seekord jäi kõige kallima ja kõige odavama ostukorvi hinnavahe vaid 7,77 eurole – see on viimase aja väikseim erinevus. Kõige kallim ostukorv pärineb Selverist, kus maksumus ulatus 69,25 euroni. Samal ajal oli kõige odavam ostukorv Maximast, maksumusega 61,48 eurot.