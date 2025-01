Nafta kallinemine lõi Eesti tanklates hinnad järsult üles

Võrreldes detsembri lõpuga on diislikütuse hind Eesti tanklates valdavalt kerkinud kolme ja bensiini 95 hind nelja sendi võrra liitri kohta. Viimase kahe kuuga on diislikütus kallinenud koguni 10,5 protsenti ja bensiin 7 protsenti. Üsna sarnaselt on käitunud hinnad ka maailmaturul, näiteks diislikütuse hulgihind on kerkinud ligi 9 protsenti, kuid siin tuleb arvestada, et suure osa tankla hinnast moodustavad erinevad maksud.