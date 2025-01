Toornafta hind maailmaturul jätkab kasvamist, kuna nõudlus ja selle prognoosid on suurenenud nii Aasias kui ka Ameerikas. Samas ennustavad osad analüüsimajad, et Brenti toornafta tänavuse aasta keskmine hind jääb madalamaks kui eelmisel aastal.

«Saudi Araabia tõstis Aasia klientidele hindu rohkem, kui analüütikud ootasid. Kui hinnatõusu ootus oli 10 senti barreli kohta, siis tegelik tõus oli 60 senti barrelist. See näitab, et nõudlus nafta järele on Hiinas kasvanud. Lisaks mõjutab hinnataset Hiina valitsuse uus toetuspakett, mis sisendab naftaturule veelgi lootust, et Hiina ostumahud kasvavad,» selgitas Sassi pressiteates.