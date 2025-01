Puhta mee eest võitleva ettevõtja firma tootest tuvastati võõrsuhkruid

«Võõrsuhkruid leiti tootest Sireli MESI, 250g parim enne 04.03.2027,» ütles põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Kaisa Muutra. Ta kinnitas tarbijatele, et tänaseks on kõnealune toode pakendaja poolt tagasi kutsutud.

Spetsialist tõdes, et antud juhul on siiski tegemist võõrsuhkrut sisaldava meega. Tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti.