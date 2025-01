Tehisaru OpenAI tegevjuhi õde süüdistab venda vägistamises

OpenAI tegevjuhi Sam Altmani õde Ann Altman on esitanud kohtusse hagi, väites, et tema vend kasutas teda aastatel 1997–2006 regulaarselt seksuaalselt ära. Teiste pereliikmete sõnul on nende õel probleeme vaimse tervisega ning süüdistused on valed.