Bussireisid Tallinnast Kes pakub parimat hinda ja teenust?

Tallinna ja Riia liinil on Flixbus kõige odavam valik, pakkudes kahe inimese edasi-tagasi pileteid kogusummas 36,95 eurot. Ecolines jääb hindade poolest Flixbus-le üsna lähedale, pakkudes pileteid 40 euro eest. Lux Expressi hind, 60 eurot, on teistest kõrgem, kuid selle teenuse puhul tasub arvestada mitmete lisaväärtustega. Reisijatele on tavaliselt saadaval näiteks tasuta kuumad joogid kogu reisi jooksul ning pudelivesi.

Tallinna ja Vilniuse liinil on kõige soodsamaks valikuks Ecolines, mille edasi-tagasi hind kokku kahele on 80 eurot. Flixbus hind 76,95 eurot on samuti üsna konkurentsivõimeline, pakkudes soodsat hinda ja korralikku teenust. Lux Expressi hind, mis on 100 eurot, teeb sellest antud liinil kõige kallima valiku.