Hinnatõusu kiirenemine euroalal tõukas intresse üles

Inflatsioon oli detsembris kiireim Horvaatias, kus see küündis 4,5 protsendini, ja Belgias, kus hinnad tõusid 4,4 protsenti. Kolmandal kohal oli Eesti, kus hinnatõus kiirenes novembri 3,8 protsendilt detsembris 4,1 protsendile. Meie naaberriikides Soomes, Lätis ja Leedus oli, nagu juba tavaks, inflatsioon märkimisväärselt madalam.

Kuna euroala viimaste kuude inflatsioon on tunduvalt kiirem Euroopa Keskpanga (EKP) kaheprotsendilisest eesmärgist, tekitab hinnaralli kahtluse, kas EKP nõukogu oma jaanuari lõpus peetaval koosolekul intressimäärasid ikka alandab. Analüütikud usuvad, et keskpank on siiski sunnitud baasintresse alandama, sest ilma selleta ei saada Euroopas majandusseisakust kuidagi üle.