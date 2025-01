Skvernelis: sanktsioonid Venemaale ei tohiks õõnestada Leedu majandust

Seimi esimees võttis sõna ajal, mil Leedu ettevõtjate ja võimu esindajad arutavad, kuidas paremini kontrollida kahesuguse kasutusega kaupade eksporti kolmandatesse riikidesse, et need ei satuks Venemaale.

«Rääkides sanktsioonidest, peame ütlema, et esiteks peavad need mõjuma ja tõesti toimima ning see ei tohiks olla nii, et kogu kehtestatud sanktsioonide koorma ja kahju peaks kandma Leedu, meie äri, meie majandus. Me ei tohiks teiste riikide seast silma paista ja sellega oma majandust õõnestada,» ütles Skvernelis seimis ajakirjanikele.