Jäätmevedajate massiline haigestumine põhjustab Tallinnas prügi kuhjumist

«Meil on hooajaline probleem, mida me parasjagu likvideerime. Mõistame, et see on väga ebameeldiv, kui prügikastid üle ajavad, ja veel tänagi oli meil koosolek, mida saaksime veel teha, et jäätmevedu paremini korraldada,» sõnas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) pressiesindaja Jelena Filimonova.