Isiklik firma tõi Air Balticu juhile korruptsioonikomisjoni kaela

Läti väljaanne LSM kirjutab, et korruptsioonitõrje büroo (KNAB) asus uurima Air Balticu juhi Martin Gaussi tegevust. Asi oli selles, et büroo sai vihje, et Gaussile kuuluv ettevõte pakub Air Balticule teenust, millisel juhul võiks olla tegu huvide konfliktiga. Gauss on Lätis kurikuulus vaat et riigi kõige kõrgema palga poolest –​ LETA andmetel teenis ta 2023. aastal 830,000 eurot.

LSMi andmetel oli lugu selline, et jaanuari alguses tegi Läti erakonna Rahvuslik Liit esindaja Ģirts Lapiņš sotsiaalmeediapostituse, milles tõi välja, et Martin Gaussi omanduses on Saksamaa firma MaGau GmBH. MaGaule kuulub omakorda teine Saksamaa ettevõte 2e systems gmbh. Ja probleem on nüüd selles, et viimane on Air Balticu enda tarnija. 2e systemsi veebileht reklaamib end kui broneerimislahenduste pakkujat.