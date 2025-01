Detsembrikuu krüptoülevaade: ajaloolise tipu järel hakkasid hinnad kõikuma

Bitcoin (BTC) alustas detsembrit hinnaga 91 551 eurot ja lõpetas kuu 90 615 euro tasemel, mis tähendab tagasihoidlikku 1,0-protsendist langust. Kuu keskel saavutas suurim krüptovara ajaloolise hinnatipu 102 938 eurot, kuid see tase jäi ajutiseks, sest järgnenud müügisurve viis hinna tagasi kuu alguse lähedale. Vaatamata tagasihoidlikumale sooritusele on bitcoin endiselt märkimisväärselt kõrgemal kui aasta alguses, tõustes 2024 aasta jooksul 136 protsenti.

Uustulnukana kolmandat kohta hoidev Ripple (XRP) oli detsembris üks väheseid plusspoolele jäänud krüptovarasid. XRP alustas kuud 1,83 euro tasemel ja lõpetas 2,02 euro juures, mis teeb tõusuks 10,4 protsenti. Kuu jooksul nägime ka märkimisväärset 2,68-eurost tippu, mis näitab kasvavat huvi selle krüptovara vastu. XRP tõus kolmandale kohale turukapitalisatsiooni poolest on märkimisväärne saavutus, eriti võttes arvesse varasemat positsiooni turul.

Üldine turumeeleolu on ettevaatlikult äraootav, kuna investorid püüavad selgusele jõuda, kas tõusutrend jätkub või võtavad karud ohjad enda kätte. Aasta viimase kuu volatiilsus peegeldab turuosaliste ebakindlust järgmise aasta väljavaadete suhtes, mis võib viidata jätkuvale kõikumisele ka uue aasta alguses.

Pulliturg on täpselt karuturu vastand, sest seal on hinnad pidevalt ja hoogsalt tõusuteel ning seal ostetakse aktsiad kokku sooviga hiljem neid kõrgema hinnaga maha müüa.

Lisaks oodatakse nn altseason’it ehk bitcoin'ist väiksemate krüptovarade hinnatõusu, mis on ajalooliselt järgnenud bitcoin'i suurtele tõusudele. Sellele viitab näiteks asjaolu, et ethereum'i pikaajaliste hoidjate arv on hiljuti ületanud bitcoin'i sama näitaja.