Eesti tehnoloogiafirma tegi võimsa kasvu ja laieneb Brasiiliasse

«Veriff on täna oluliselt tugevamas positsioonis kui kunagi varem – oleme jätkuvalt hästi kapitaliseeritud tugeva bilansiga kasumlikule kasvule suunatud ettevõte. Alanud aasta investeeringud suuname eelkõige tooteportfelli laiendamisse, uute turgude võtmisesse ja globaalse kliendibaasi tugevdamisse,» kommenteeris Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas pressiteates.

Ettevõtte ärimahud kasvasid lõppenud aastal kõige jõudsamalt Ladina-Ameerikas ehk 2,5 korda, kuid valdav osa Veriffi töömahust ja käibest tuleb jätkuvalt Ameerika Ühendriikidest. «Enamus globaalselt tuntud suurtest tehnoloogiaettevõttest, kelle teenuseid me tarbijatena igapäevaselt kasutame, on Veriffi kliendid. Teiste hulgas näiteks nii maailma juhtiv netimaksete pakkuja kui ka suurimad sõidujagamisplatvormid. Seega puutub igapäevaselt Veriffi teenusega kokku sadu miljoneid inimesi üle maailma, ilma et nad seda endale teadvustaksid,» märkis Kotkas.