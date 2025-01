USA Föderaalreservi järelevalve juht astub tagasi, et vältida konflikti Trumpiga

Otsus tuli ajal, mil spekuleeriti, et president Donald Trump võib Barr’i ametist vabastada pärast ametisse astumist 20. jaanuaril. Barr sõnas avalduses, et «vaidluste risk selle positsiooni üle võiks häirida meie missiooni. Praeguses olukorras olen otsustanud, et suudan paremini teenida Ameerika rahvast Fed'i juhatuse liikmena.»

Barr’i ametiaja jooksul jõudis Föderaalreserv seista silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas Silicon Valley Banki ja mõne teise panga kollapsiga 2023. aastal, mis nõudis kiiret likviidsusmeetmete rakendamist probleemide laiemaks levikuks. Lisaks juhtis Barr jõupingutusi Basel Endgame’i, rahvusvahelise pangandusreeglite reformi, elluviimiseks. Selle eesmärk oli tugevdada pankade kapitalipuhvreid ja vähendada riske, piirates pankade võimalust kasutada oma varade hindamisel riskantseid meetodeid. Kuigi reformid said pangandussektorilt tugevat kriitikat, oli Barr veendunud, et need on vajalikud finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks, kirjutas CNBC.