Soome tolli pingutused toovad päevavalgele rekordarvu Venemaale suunduvaid sanktsioneeritud kaupu

Soome toll on Ukraina sõja algusest saadik algatanud üle 900 eeluurimise sanktsioonide rikkumise juhtumite kohta. Tollijärelevalve direktori Hannu Sinkkoneni sõnul on see üsna suur arv. Lisaks on kohtus juba karistatud kümneid inimesi, kuid sadu juhtumeid alles ootab uurimist, prokuratuuri hinnangut või kohtumenetlust.