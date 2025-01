Vaata, mida prognoosib Arco Vara käesoleval aastal kinnisvaraturule

2024. aasta detsembris tehti Eesti korteriturul kokku 1575 ostu-müügitehingut, mida oli hooajaliselt 13% võrra vähem kui novembris, kuid omakorda ka 9,1% vähem kui 2023. aasta viimasel kuul. Üldiselt on detsembris olnud eelnevatel aastatel täheldada väga laialdast uute korterite asjaõiguslepingute mahtu, kuid kuna uute korterite ettemüük on olnud viimase kahe ja poole aasta vältel võrdlemisi mõõdukas, on see üha tugevamalt mõjutanud ka viimaste kvartalite turudünaamikat.