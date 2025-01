Postimehe toimetusele saabunud vihje kohaselt on SEB internetipank mitmendat tundi häiritud.

Kontrollides panga Facebooki lehte, selgub, et 3. jaanuaril avaldatud postituses teatab SEB tõrgetest oma teenuste töös. Kommentaarides kinnitavad mitmed kliendid, et neil on jätkuvalt raskusi internetipanka sisselogimisega. Häireid kinnitas ka üks Postimehe töötajatest, kellel ei õnnestunud samuti süsteemi pääseda.