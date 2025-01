Auto ja trammi kokkupõrge läks maksma ligi 20 000 eurot

Ta lisas, et juhtum näitab selgelt, et mõnikord võib ka väikesest õnnetusest tekkida ootamatult suur kahju. «Antud juhul oli tegemist ekstra testsõitudeks Tallinnasse toodud ainulaadse demotrammiga, mille parandamiseks kohapeal võimalused puudusid ning seetõttu olid selle varuosad ja remont tavapärasest mitu korda kulukam,» nentis Semjonov ning rõhutas, et praegusel pimedal ja libedal ajal tuleks olla tähelepanelik ja seda eriti uue liikluskorraldusega piirkondades liigeldes.

«Nii mõnigi kord näeme olukordi, kus avarii juhtub siis, kui inimesed jälgivad kindlalt näiteks eesõiguse reegleid. Teatakse, et neil on eesõigus ning ei arvestata, et näiteks uue liikluskorraldusega alal ei pruugi teised liiklejad kohe teada, kellel on eesõigus ja kellel mitte. Pigem võiks olla sellises olukorras paindlikum. Trammide puhul on olukord muidugi lihtsam, nendel on suurem osa ajast eesõigus ja kui ka pole, siis kindlasti on tramm autost suurem ja tugevam,» märkis Semjonov.